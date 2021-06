Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) , disse nesta terça-feira (15) que estaria encaminhando um requerimento para chamar os responsáveis pelo Twitter Brasil . A sugestão veio do youtuber Felipe Neto .

Felipe Neto apontou que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos publicou um vídeo negacionista do músico britânico Eric Clapton e reclamou sobre a falta de iniciativa da administração do Twitter no Brasil em relação a publicações negacionistas e antivacina.



"Oi @randolfeap eu REALMENTE acho q vcs deveriam convocar os responsáveis do Twitter Brasil para a CPI. Eles precisam explicar o q estão fazendo e pq decidiram lavar as mãos no nosso país." diz o tuíte.

Em resposta, o senador disse: "Sugestão acatada, Felipe. Requerimento já está sendo encaminhado."

No domingo, Allan dos Santos, ajudou a disseminar uma fake news antivacina em sua conta pessoal do twitter . Ele levantou a suspeita de que Christian Eriksen, o camisa 10 da Dinamarca e jogador da Inter de Milão, sofreu uma parada cardíaca e desmaiou em campo por complicações em decorrência da vacinação contra a covid-19.

A especulação foi desmentida pelo diretor-executivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, que disse que Eriksen nunca testou positivo para coronavírus e não recebeu a vacina contra a doença.

Allan Santos tem 292 mil seguidores na rede social e é investigado nos inquéritos no STF das fake news e dos atos antidemocráticos.