Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Mesa diretora da CPI da Covid

A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ) da Covid no Senado decidiu solicitar a presença de servidores da Polícia Federal para auxiliar nas investigações durante as oitivas. As informações foram apuradas pelo jornalista Igor Gadelha , pelo portal Metrópoles .

O requerimento pedindo que a PF compareça "com máxima urgência, ao menos três servidores de carreira policial", já foi enviado à instituição pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz (PSD-AM) . No texto, Aziz pede que os servidores cedidos pela corporação tenha acesso ao sistema e "experiência em análise de sigilos".

A solicitação, segundo o colunista, foi enviada mesmo com certa resistência dos membros da oposição, que dizem temer que os servidores da PF vazem a estratégia deles para os governistas. Além da Polícia Federal, a direção já pediu contribuição do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Receita Federal para auxiliar nas investigações.



Confira o documento: