Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid-19



O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid , teve conversas pelo telefone com duas lideranças políticas durante esta semana, o ex-presidente Lula (PT), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). As informações são do portal Metrópoles.

Na última terça (1), o petista conversou com Aziz, e o elogiou pela sua condução a frente da Comissão, e também citou os trabalhos do G7, formados por senadores independentes e da oposição, como positivo.

Os dois, inclusive, marcaram um encontro após o fim dos trabalhos da CPI da Covid, que, por enquanto, durará mais 2 meses.

No dia seguinte, na quarta (2), o governador paulista telefonou para o senador para pedir o contato da convidada da CPI daquele dia, a infectologista Luana Araújo.

Doria convidou a médica para integrar o centro de contingência do Coronavírus de São Paulo. "Eu telefonei para a doutora Luana, a cumprimentei pelo desempenho que teve em seu depoimento na CPI e disse a ela que temos interesse em tê-la na equipe de saúde do governo do estado de São Paulo", declarou o tucano nesta sexta (4).