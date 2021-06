Reprodução/Flickr Governador de São Paulo, João Doria

O governador João Doria (PSDB) disse nesta terça-feira (1º) que o estado de São Paulo não deve sediar a Copa América de 2021 — confirmada hoje no país pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) . Segundo o tucano, a prioridade de sua gestão é "conter a pandemia".

"Comuniquei ao secretário-geral da CBF que SP não deverá sediar a Copa América. Após ampla consulta aos membros do Centro de Contingência concluímos que representaria uma má sinalização do arrefecimento no controle da transmissão do coronavírus. A prioridade é conter a pandemia", disse em suas redes sociais.



Em nota, o governo do estado diz que o governador pediu a Walter Feldman que busque alternativas para a realização da Copa América fora do Estado de São Paulo.

"Os cientistas apontaram que neste momento a realização do torneio representaria uma má sinalização de arrefecimento no controle da transmissão do coronavírus, prioridade absoluta do Governo do Estado", diz o comunicado do governo.