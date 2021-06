Reprodução/ TV Senado Nise Yamaguchi presta depoimento à CPI da Covid-19





O presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , Omar Aziz (PSD) desmarcou a audiência pública que iria ocorrer, nesta quarta-feira (2), sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, com defensores e críticos do medicamento. A decisão desagradou senadores governistas, que se mostram favoráveis ao tratamento precoce.

Segundo o Aziz, “quem tem que discutir cloroquina é a ciência, não os senadores que são leigos no assunto”.

Nesta quarta-feira, a CPI irá ouvir a infectologista Luana Araújo, ex-secretária do Ministério da Saúde, que desistiu de ocupar o cargo com apenas 10 dias de trabalho, em substituição à audiência pública. Luana é contrária ao uso da cloroquina e havia sido convidada pelo ministro Marcelo Queiroga.