Reprodução A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito no 14º Distrito Policial (Pinheiros)

Na manhã de segunda-feira (20), um tiroteio atingiu a fachada de um prédio localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, área de concentração de bancos, corretoras e empresas multinacionais. Caso pode ter sido uma tentativa de acerto de contas.

Veja mais: Faria Lima: da avenida dos milionários à vitrine do crime



O alvo principal foi o edifício que abriga o Bradesco BBI, banco de investimentos do grupo Bradesco, situado no cruzamento com a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

De acordo com relatos de testemunhas, um homem vestido com roupas escuras e capacete de motociclista parou uma moto em frente ao prédio e efetuou pelo menos cinco disparos contra as janelas de vidro da fachada.

Um projétil foi encontrado no sétimo andar, indicando que os tiros atingiram o interior do edifício.

Não houve feridos, mas o prédio foi isolado pela Polícia Militar, e funcionários foram evacuados temporariamente. O trânsito na região foi afetado por cerca de uma hora.





Investigação

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito no 14º Distrito Policial (Pinheiros) para apurar o caso.

Equipes da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio foram acionadas, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) ao Portal iG. A perícia foi requisitada para análise do projétil encontrado.

Entre as hipóteses investigadas pelas autoridades está a de um possível acerto de contas financeiro envolvendo executivos do banco.

Segundo apuração inicial, os alvos podem ter sido superintendentes ou altos funcionários com dívidas em jogos de azar ou com agiotas vinculados ao PCC.