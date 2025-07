Divulgação/MPMG A ação foi realizada em conjunto por órgãos dos Ministérios Públicos dos dois estados

Um homem de 21 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (30), no Centro-Oeste de Minas Gerais, acusado de extorquir e coagir, por meio de redes sociais, uma adolescente de 17 anos residente no Rio Grande do Sul.

A ação foi realizada em conjunto por órgãos dos Ministérios Públicos dos dois estados, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pelo NUPVE (Núcleo de Prevenção à Violência Extrema) do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com atuação do Gaeco(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do GSI(Gabinete de Segurança e Inteligência) do Ministério Público de Minas Gerais.

Segundo o MP mineiro, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra o suspeito.

De acordo com as informações apuradas, o homem se aproximou da vítima por uma rede social. Após conquistar sua confiança, passou a exigir que a adolescente se automutilasse, lhe enviasse imagens íntimas e realizasse transferências em dinheiro.





O coordenador do Gaeco Regional de Divinópolis, promotor de Justiça Leandro Wili, afirmou que o apoio do MP mineiro atendeu a um pedido do Ministério Público gaúcho.

Ele destacou o caráter interestadual da ação, mencionando a integração entre os órgãos de segurança como aspecto relevante do caso.

A operação foi realizada na região Centro-Oeste de Minas, mas os nomes dos envolvidos e detalhes sobre os locais exatos da prisão e buscas não foram divulgados. O caso segue sob responsabilidade do Ministério Público do Rio Grande do Sul.