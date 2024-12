Reprodução/TV Globo Um dos ladrões conseguiu fugir, enquanto o outro foi baleado





Cinco homens foram presos na última segunda-feira (9) em flagrante após rastrear e matar um suspeito de roubo de carro na Zona Oeste de São Paulo . O crime aconteceu no bairro Butantã, após o grupo perseguir e assassinar o indivíduo. Entre os detidos, estão dois homens com registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), que transportaram o corpo do suspeito na carroceria de uma caminhonete.

O caso teve início no bairro Jaguaré, também na Zona Oeste, onde ocorreu o roubo do veículo. O proprietário do carro utilizou um dispositivo de rastreamento para localizar os assaltantes, iniciando uma perseguição.

Ao alcançar os criminosos, o grupo, que incluía os dois CACs, rastreou o suspeito até o Butantã, onde o matou.

As câmeras de segurança registraram a ação, que mostra o momento em que Renato Gomes Figueiras desceu de uma picape e disparou contra os assaltantes.

Um dos ladrões conseguiu fugir, enquanto o outro foi baleado. O grupo então arrastou o corpo do homem atingido para a caçamba da picape e fugiu do local.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) conseguiu interceptar o grupo no Butantã. Os cinco homens foram levados para o 14º Distrito Policial de Pinheiros, onde o caso foi registrado como homicídio, roubo de veículo, fraude processual e tentativa de homicídio. A investigação segue em andamento para esclarecer os fatos.





Defesa dos acusados

Em defesa dos acusados, o advogado afirmou que os assaltantes haviam atirado primeiro e que o grupo tinha a intenção de levar o homem baleado a um hospital.

A Secretaria da Segurança Pública, em nota, confirmou que as diligências continuam. "O caso foi registrado como homicídio, roubo de veículo, fraude processual e tentativa de homicídio no 14° DP (Pinheiros)", informou.