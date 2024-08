Reprodução Homem reage a assalto, pega arma e atira em adolescente em SP





Um homem reagiu a um assalto e acabou matando um dos suspeitos em Guarulhos, cidade da área metropolitana de São Paulo . O incidente aconteceu entre os dias 4 e 5 de julho, domingo e segunda.

Vídeos de segurança de casas na rua mostram dois ângulos, dando um cenário geral do incidente.

Homem reage a assalto em Guarulhos

Um vídeo de câmeras de segurança capturados no Jardim Maria Helena, leste de Guarulhos, mostra dois homens se despedindo e andando para longe, cada um para um lado da rua.

No mesmo instante, entra uma moto com dois homens em cima. Um dirige, outro empunha um revólver. Eles se aproximam e rendem um dos que estavam a pé, que levanta as mãos e deixa cair os objetos.

O homem com a arma sai do veículo, ameaça a vitima com a o objeto, e volta para moto. A vítima pega os objetos e dá um passo para entregar aos supostos assaltantes.

Porém, no último segundo, investe contra os dois caras da moto. O veículo cai, mas ambos permanecem em pé. A arma, agora, está na mão da vítima.

Ela e um dos assaltantes começam a correr, a vítima disparando a arma. O outro suspeito pega a moto e evade o local.

A vítima atira diversas vezes até o assaltante - descobriu-se, depois, tratar-se de um menino de 16 anos - cair no chão. Ao lado do rapaz, estava o colega da vítima, que se aproxima do garoto caído e diz algo.

Agora armado, o homem corre atrás da moto e do homem que escapou, mas não o alcança. Ele dobra a esquina e desaparece.

Caso de polícia

O adolescente foi, no fim, atingido por três tiros . Foi levado ao hospital e recebeu socorro, mas não resistiu e morreu.

O companheiro dele e a moto não foram encontrados pela polícia, que segue com a busca.

A vítima do assalto recebeu celular e carteira de volta. Não se sabe se haverá algum processo criminal, mas a delegacia até agora considera o caso legítima defesa.

