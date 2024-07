Reprodução Quadrilha roubava relógios de luxo no Rio de Janeiro





Membros de uma organização criminosa deixavam todo mês São Paulo para roubar vítimas com relógios de luxo no Rio de Janeiro, conforme afirmaram investigadores da Polícia Civil do Rio.

Na última quinta-feira (25), Marco Antônio de Oliveira e Matheus Domingues Goulart foram presos em flagrante e levados para a 10ª DP. Eles estavam prontos para assaltar mais uma vítima quando foram detidos pelos policiais. Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla estava em ação.

As investigações da Polícia Civil revelam que os suspeitos deixavam a capital paulista com o objetivo de roubar relógios de luxo de moradores e turistas no Rio de Janeiro.

A intenção deles era pegar os objetos e revendê-los por preços significativamente menores em relação ao valor de mercado.

A quadrilha focava exclusivamente em relógios, ignorando celulares, cartões e dinheiro. Eles já conseguiram roubar peças avaliadas em R$ 1 milhão, revendendo-as por R$ 500 mil.





Como a quadrilha agia?

A operação dos suspeitos era meticulosa: ao chegarem ao Rio, primeiro identificavam os relógios, avaliando a marca e o valor. Após confirmar que o objeto era de alto valor, seguiam as vítimas e as rendiam com uma arma de fogo, roubando os relógios e fugindo em seguida.

Além de serem investigados no Rio de Janeiro, Marco e Matheus também estavam na mira da polícia de São Paulo. Os investigadores mencionaram que Edson de Moura Souza é outro integrante da quadrilha, porém, ele está foragido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp