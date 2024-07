Os golpistas entram em contato com a vítima pelo WhatsApp usando nomes reais de advogados ou escritórios, muitas vezes até com a mesma foto de perfil, mas com um número diferente. Grant Davies / Unsplash

No contato, os criminosos afirmam que a vítima ganhou um processo, que pode ser baseado em uma ação verdadeira, o que confunde mais ainda o alvo. Scott Graham / Unsplash

No entanto, eles dizem que, para que a quantia seja liberado, a vítima deve fazer uma transferência via Pix para uma conta que o golpista passar, alegando que são os custos do escritório com o processo. Marcello Casal JrAgência Brasil