Agência Brasil Moraes atendeu pedido da Polícia Federal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de uma nova investigação sobre a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em relação a uma suposta ligação com uma tentativa de golpe destinada a manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Em nota, Zambelli informou que soube da investigação apenas pela imprensa e afirmou que só comentará o caso após ter acesso aos autos. As informações são do portal de notícias g1.

A investigação foi solicitada pela Polícia Federal (PF), que identificou que Zambelli teria intermediado uma viagem de uma influenciadora à Espanha. O objetivo da viagem seria tratar com o general Hugo Carvajal sobre um alegado financiamento do governo venezuelano para movimentos políticos de esquerda na Europa e América Latina.

Segundo a PF, a influenciadora teria entregue um dossiê ao então Ministro da Justiça, Anderson Torres, o que levou à abertura de um inquérito pela PF. Em uma reunião ministerial de 5 de julho de 2022, Bolsonaro comentou sobre o general Carvajal e sua suposta delação premiada, que acusava líderes políticos de serem financiados com dinheiro do narcotráfico.

A investigação começou após a citação de Carvajal e embasou uma operação da PF contra militares e ex-ministros de Bolsonaro, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de golpe.





A PF aponta que a viagem de Zambelli foi organizada um mês antes da reunião ministerial de Bolsonaro e que a investigação pode ter sido precipitada visando influenciar as eleições presidenciais de 2022.

Segundo a PF, a investigação visava "dar credibilidade a narrativas inverídicas" e "obter vantagem eleitoral às vésperas do pleito".

Moraes declarou que os elementos apresentados pela PF mostram uma conexão entre inquéritos relacionados às fake news, à milícia digital, à tentativa de golpe e aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Tanto Bolsonaro quanto seus aliados e militares estão sendo investigados no STF.

Zambelli, por sua vez, declarou que “recebe com surpresa a informação” da investigação e que não tem conhecimento dos fatos em questão. A deputada se disponibilizou para quaisquer esclarecimentos necessários.

Leia declaração na íntegra:

"A deputada federal Carla Zambelli recebe, com surpresa, a informação, por meio da imprensa, de que teria sido incluída em uma investigação sobre a chamada 'minuta do golpe'. Por não ter conhecimento dos fatos em questão, a parlamentar somente poderá se manifestar após ter acesso aos autos, mas estará à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos julgados necessários."

