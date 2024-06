Divulgação/SSP-SP Policiais flagraram a mulher com o entorpecente

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia do Estado de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (21) uma mulher que transportava 25 quilos de crack em seu carro na rodovia Anhanguera, em Americana (SP). A suspeita estava acompanhada do filho, que é menor de idade.

Os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento na rodovia e solicitaram que a mulher parasse.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do estado paulista, os policiais notaram que a suspeita ficou tensa com a abordagem, o que os levou a averiguar o veículo.

Com o auxílio de um cão farejador, encontraram o entorpecente escondido na caçamba do automóvel. Foi necessário desmontar a caçamba para localizar os 25 tijolos de crack.

Posteriormente, solicitaram a intervenção de um borracheiro para desmontar os pneus, que continham resquícios de cocaína, indicando que o veículo também transportou a droga nos pneus.

De acordo com a mulher, ela pegou o crack no Mato Grosso do Sul e pretendia levá-lo até Campinas (SP).

Ela foi detida e ficará à disposição da Justiça. O caso está sob investigação da Polícia Federal em Piracicaba.

Número de apreensões de drogas pelo Brasil

O número de apreensões de drogas no Brasil aumentou em 2023 em comparação com 2022, com o país apreendendo 700 toneladas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o crescimento foi de 12%.

