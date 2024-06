Reprodução Morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, é investigada





Vídeos que capturaram as últimas horas de vida de Djidja Cardoso foram apresentados com exclusividade pela Rede Amazônica. Gravadas pelo seu ex-namorado, Bruno Roberto, as imagens apresentam detalhes sobre os eventos que antecederam a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido.

Registradas entre a noite de 27 de maio e a madrugada de 28 de maio, as cenas mostram Djidja segurando um frasco de cetamina, substância conhecida por seus efeitos alucinógenos, em uma mão, e uma seringa na outra. Apesar dos apelos de Bruno para que ela largasse o entorpecente, a moça se recusou.

Em outro momento do vídeo, o rapaz expressa o desejo de dormir, enquanto Djidja, deitada em uma cama, afirma que irá "se aplicar" a substância. O ex-namorado alega ter tentado “salvá-la”, porém ela persistiu no uso da droga.

Djidja Cardoso, de 32 anos, foi encontrada sem vida em sua residência, em Manaus. A polícia, que está investigando o caso, suspeita de overdose de cetamina como causa do falecimento.

Bruno, junto com o coach Hatus Silveira e dois funcionários de uma clínica veterinária, foram detidos sob acusação de fornecerem cetamina à família da influencer.

As autoridades consideram Bruno como cúmplice da família Cardoso na obtenção da substância, uma vez que sua mãe e irmã estavam sob investigação por suposto envolvimento com uma seita que promovia o uso de entorpecentes em busca de uma falsa plenitude espiritual.

Todos os envolvidos permanecem sob custódia, enquanto os advogados de Bruno buscam um habeas corpus.





Cetamina

A cetamina é um anestésico dissociativo que, quando administrado em doses mais baixas, pode induzir um estado de sedação profunda e analgesia. Originalmente desenvolvida como anestésico para uso em humanos e animais, a cetamina também tem sido estudada e utilizada para tratamento de depressão resistente ao tratamento convencional.

Além disso, devido aos seus efeitos psicoativos, a cetamina também é conhecida como uma droga recreativa e tem sido utilizada de forma não autorizada para fins recreativos ou de abuso, o que pode levar a consequências adversas para a saúde, incluindo overdose e dependência.

