Neste domingo (2), dois irmãos foram encontrados mortos às margens de um rio em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Rodrigo Ramos Silva, de 19 anos, e Natalha Silva Ramos, de 17 anos, desapareceram após um passeio de moto aquática no sábado anterior. A Marinha do Brasil está investigando o incidente.

A busca pelos irmãos começou quando uma proprietária de quiosque, preocupada com a ausência prolongada dos jovens, alertou o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) no sábado à tarde.

Eles haviam saído para um passeio de moto aquática no Rio Preto e não retornaram. Equipes do GBMar, com o apoio de um helicóptero, iniciaram as buscas imediatamente, mas tiveram que suspender os esforços ao anoitecer.

Na manhã de domingo, a situação tomou um rumo trágico. O GBMar foi informado pela polícia local de que dois corpos com as características dos desaparecidos foram encontrados às margens do rio.

As equipes do GBMar confirmaram que se tratava de Rodrigo e Natalha. A moto aquática foi encontrada nas proximidades, danificada, mas sem sinais de violência ou roubo.

A Polícia Civil e a Marinha do Brasil foram notificadas e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para investigação. Segundo a Polícia Civil, as condições indicam um possível acidente, mas a Marinha do Brasil conduzirá um inquérito detalhado para determinar as causas exatas.

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) iniciou a coleta de informações para compor o inquérito. A CPSP expressou suas condolências às famílias das vítimas e incentivou a sociedade a reportar emergências náuticas através do telefone 185.

