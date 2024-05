Reprodução Sophia Ângelo Veloso da Silva foi morta e encontrada em uma caçamba





Paulo Sérgio da Silva, pai da menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, afirmou no velório dela que encontrou o diário da filha e que há detalhes sobre como morreria. A 37ª DP (Ilha do Governador) vai investigar a declaração dada por ele.

"Ela colocou as possíveis mortes lá e dizia homicídio e estupro. Toda a morte que teve ela já sabia de alguma forma que isso aconteceria. Eu não sei há quanto tempo isso estava lá. Foi meu filho e minha esposa que encontraram. Hoje eu sou um pai acabado. Ele não tinha esse direito", desabafou o pai ao conversar com jornalistas.

Os familiares suspeitam que a garota era vítima há muito tempo. Sophia, de apenas 11 anos, foi encontrada sem vida em uma caçamba de lixo no Rio de Janeiro. Uma adolescente procurou policiais e relatou que tinha sido abusada por um pedreiro anos antes quando soube que a adolescente havia desaparecido.

O pai da menina morta relatou que o único conforto que tem neste momento é o fato do corpo da filha ter sido encontrado para poder fazer um enterro. “Eu não sei como eu vou viver, estou tentando ficar de pé mas não sei como vou fazer. Ele destruiu a minha vida. A gente só vivia rindo”, desabafou.

O pai da vítima contou que o principal suspeito do crime tinha a intenção de fazer com que o corpo da menina fosse triturado na caçamba de lixo. O objetivo era dificultar que a garota fosse encontrada, pois inviabilizaria a descoberta do crime.

O pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, foi preso e confessou ter cometido o estupro de vulnerável, depois o assassinato e a ocultação de cadáver. Ele é irmão da ex-madrasta de Sophia.

"Ficamos sem entender a motivação para a pessoa cometer uma brutalidade, uma maldade dessa, abalou todo mundo", afirmou a prima Edilene de Sales.

A Polícia relatou que a ação foi de “extrema agressividade e crueldade”, porque a menina levou cerca de 35 facadas. O corpo dela foi encontrado na terça (28).

