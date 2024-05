Reprodução Djidja, a mãe Cleusimar Cardoso e o irmão, Ademar Cardoso reunidos





Na última quinta-feira (30), a Polícia Civil de Manaus prendeu Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja Cardoso, Ademar Farias Cardoso Neto, seu irmão, e Verônica da Costa Seixas, uma funcionária, em uma operação que desmantelou uma rede criminosa.

As prisões ocorreram durante uma tentativa de fuga, quando os três foram encontrados dentro de um carro, portando uma mochila com drogas.

A justiça também expediu mandados de prisão para dois outros funcionários do salão de beleza da família: o cabeleireiro Marlisson Vasconcelos Dantas e a maquiadora Claudiele Santos da Silva.

As acusações contra eles incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico e, no caso do irmão de Djidja, estupro.

Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, faleceu na manhã de terça (28), aos 32 anos. Sua morte foi confirmada por familiares, mas a causa não foi divulgada.

Djidja ganhou notoriedade ao representar o papel de sinhazinha no Festival Folclórico de Parintins entre 2016 e 2020.

De acordo com a investigação, o salão de beleza da família, Belle Femme, estava sendo usado como fachada para operações ilícitas.

A quadrilha, que operava há cerca de uma década, utilizava documentos falsos e conhecimento prévio do mercado de representação para realizar suas atividades criminosas.

Além da tentativa de fuga e apreensão de drogas, as autoridades realizaram buscas em várias propriedades da família.

A polícia está trabalhando para desmantelar completamente a rede e garantir que os envolvidos sejam devidamente responsabilizados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.