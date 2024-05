Reprodução Bebê foi agredida por babá





No último sábado (18), a polícia prendeu uma babá acusada de agredir um bebê de apenas oito meses em uma área infantil de um edifício na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A mulher foi localizada em Itaboraí. As agressões foram registradas por câmeras de segurança do prédio e as filmagens foram entregues ao 5° DP, que está conduzindo a investigação.

As imagens mostram a babá e o bebê sentados em um tapete da brinquedoteca. Em um momento, a mulher joga a criança no chão com violência para verificar a fralda. Em seguida, ela puxa o bebê de maneira brusca, provocando seu choro.

Os investigadores classificaram o comportamento da cuidadora como tortura e castigo. Em outro vídeo, a babá é vista cuidando das unhas e ignorando o bebê.

Os pais do bebê perceberam que a babá tinha um comportamento agressivo, mas não associaram diretamente as ações dela ao bem-estar da criança.

No entanto, confessaram que já haviam notado manchas roxas no corpo do filho, que agora, com as evidências das filmagens, estão ligadas às agressões da babá.

