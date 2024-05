Divulgação/Polícia Civil do Amazonas Polícia Civil de Amazonas afirma que 40% das prisões em Manaus ocorrem por conta de abuso sexual

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na última sexta-feira (10), dois suspeitos de transmitir HIV durante abusos sexuais a crianças e adolescentes em Manaus . O caso aconteceu em 2022 e estava sob investigação nos últimos dois anos.



Segundo a Polícia Civil, o caso veio à tona após um técnico de celular ter acesso às mensagens entre os suspeitos e fazer uma denúncia anônima. Na conversa, os dois homens, que têm 21 e 31 anos, falam sobre os abusos e a transmissão do vírus.

O diálogo entre os suspeitos também continha o compartilhamento de pornografia infantil. Assim, ambos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual na modalidade de pornografia infantil.

"Conforme o teor dessas conversas, conseguimos verificar que eles [suspeitos presos] tinham preferência por crianças do sexo masculino. Inclusive, falavam de abordagens que poderiam ser feitas em locais públicos e privados", disse Joyce Coelho, delegada da Polícia Civil do AM.

De acordo com um levantamento da Polícia Civil do Amazonas, 40% prisões na capital são por abuso sexual.