Divulgação Morte de José Matheus é cercada de mistérios





A morte de José Matheus Silva Gomes, ocorrida em 2 de julho de 2021, em Jandira, na Grande São Paulo, continua cheia de mistérios e disputas judiciais, principalmente em relação ao pagamento de uma apólice de seguro de vida no valor de R$ 66 milhões.

Segundo o jornal Metrópoles, José Matheus, de 32 anos, foi encontrado dentro do seu carro blindado sem vida após levar tiros, deixando sua ex-esposa, Nayá de Arruda, como beneficiária da apólice.

Desde então, uma disputa vem se desenrolando entre a seguradora Prudential e a ex-esposa do empresário. A Prudential demonstrou suspeitas de fraude e solicitou a realização de uma perícia no corpo do falecido, questionando se o cadáver encontrado é realmente o de José Matheus.

Isso porque, inicialmente, não foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos da vítima, levantando a hipótese de suicídio. No entanto, a Polícia Civil tratou o caso como homicídio, acrescentando ainda mais mistério à situação.

As suspeitas em torno da morte de José Matheus incluem diversas hipóteses, desde suicídio até a possibilidade de inimigos devido a dívidas ou irregularidades nas apólices de seguro.

Essa complexidade levou a uma intensa disputa judicial entre a Prudential e a família do falecido. A seguradora move ações na Justiça contra a ex-esposa de José Matheus, buscando esclarecimentos sobre a identidade do cadáver e exigindo mais perícias.

Em fevereiro de 2022, ocorreu a exumação do corpo de José Matheus, porém a Prudential pede que a perícia permaneça suspensa até que se esclareça se foi feita adequadamente.

Enquanto isso, a defesa da família de José Matheus rejeita as alegações da seguradora, considerando-as fantasiosas, e acusa a Prudential de não acompanhar o processo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.