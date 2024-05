Tânia Rêgo/ Agência Brasil Carro da Polícia Civil atropelou idosa





Um acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (2) na Rua da Consolação, em São Paulo, envolvendo uma viatura da Polícia Civil e uma idosa de 85 anos. Segundo informações do jornal Metrópoles, o incidente aconteceu entre a Alameda Santos e a Avenida Paulista.

O episódio ocorreu quando a viatura da Polícia Civil, conduzida por um policial de 32 anos, atingiu a idosa que atravessava a rua.

Testemunhas relatam que a mulher foi socorrida imediatamente por pessoas próximas, que realizaram massagem cardíaca na tentativa de reanimá-la. No entanto, apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a idosa ao Hospital das Clínicas, mas ela veio a óbito.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela corregedoria da corporação e que perícias estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.