Reprodução Érika está presa após episódio com tio Paulo





Érika Souza, conhecida como sobrinha do 'Tio Paulo', foi denunciada pelo Ministério Público Federal na última terça-feira (30) por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude. Ela também será investigada em outro processo por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

De acordo com a promotora de Justiça Débora Moreira, Érika demonstrou "desprezo e desrespeito" ao levar seu tio, já falecido, a uma agência bancária com o objetivo de realizar um saque. O documento da denúncia destaca que a acusada permaneceu na agência mesmo após a morte de seu tio, buscando concluir a transação financeira.

"A DENUNCIADA, consciente e voluntariamente, vilipendiou o cadáver de Paulo Roberto Braga, seu tio e de quem era cuidadora, ao levá-lo à referida agência bancária e lá ter permanecido, mesmo após a sua morte, para fins de realizar o saque da ordem de pagamento supramencionada, demonstrando, assim, total desprezo e desrespeito para com o mesmo", diz parte do documento.

O Ministério Público do Rio de Janeiro se posicionou contra o pedido da advogada de Érika para liberdade provisória. O delegado Fabio Luiz Souza, da 34ª DP de Bangu, afirmou que a sobrinha tinha conhecimento do falecimento de seu tio e que sua conduta configurou uma "omissão de socorro".

Em 16 de abril, Érika foi vista levando seu tio em uma cadeira de rodas para tentar um empréstimo em um banco local. Um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais mostra Érika tentando interagir com seu tio, que já estava imóvel e não respondia.

Posteriormente, o delegado mencionou que há indícios de que a sobrinha buscava beneficiar-se financeiramente da situação, direcionando o pagamento para sua própria conta e tentando sacar o dinheiro em uma agência sem a presença de seu tio, sabendo que era necessário seu consentimento.

A investigação sobre o momento exato do falecimento de Paulo Roberto Braga, assim como as circunstâncias do caso, ainda está em andamento. A defesa de Érika optou por não se manifestar sobre o assunto.

