Reprodução / Redes sociais - 29/04/2024 Os corpos do casal foram encontrados pela policia sem sinais de violência

Um casal de empresários foi encontrado morto dentro do carro ligado em um posto na Rodovia Regis Bittencourt, em Cajati (SP) nesta segunda-feira (29). A polícia responsável pela investigação suspeita de intoxicação por monóxido de carbono.

A Polícia Militar (PM) chegou ao Auto Posto Real depois de ter recebido uma denúncia anônima no domingo (28).

As vítimas são Renato Dias de Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28 anos. A confirmação do óbito foi feita pela morte foi confirmada pela equipe médica do resgate.