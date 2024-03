Reprodução/Google Street Views Professor foi assassinado a tiros em frente a escola em João Pessoa, na Paraíba

Um professor de matemática foi morto a tiros em frente a escola em que trabalhava, nesta terça-feira (12), em João Pessoa , na Paraíba. O incidente aconteceu por volta das 7h, perto do portão do Instituto Educacional Dominique, na rua Benício de Oliveira Lima, no bairro José Américo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 47 anos, estava acompanhando da filha quando foi surpreendido por um homem. O suspeito de ter efetuado os disparos, um policial militar reformado de 80 anos, foi detido por um policial civil que estava passando pelo local.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o professor trabalhava na escola, mas estava levando sua filha, que estudava lá pela manhã. O suspeito teria seguido o professor até a entrada do estabelecimento, quando atirou cinco vezes.

Preso em flagrante, o policial militar de 80 anos não teve sua identidade divulgada. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil, enquanto a PM abrirá um procedimento de apuração interno.