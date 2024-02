Reprodução/redes sociais O cubano Alejandro Triana Prevez foi preso em um posto de gasolina entre Uberaba e Uberlândia.

Alejandro Triana Prevez, preso por matar o galerista norte-americano Brent Sikkema, disse à polícia que agiu a mando do ex-marido da vítima, Daniel Sikkema.

Inicialmente, a suspeita era de que o crime se tratava de latrocínio, mas Alejandro afirmou que não roubou nada da residência de Brent, onde ocorreu o crime.

Segundo informações obtidas pela TV Globo, Alejandro teria dito aos policiais que receberia 200 mil dólares de Daniel para matar o galerista. Quando foi encontrado pela polícia em 18 de dezembro, três dias após o crime, Alejandro estava com 30 mil dólares.

Quando encomendou o crime, Daniel teria dito a Alejandro que Brent “gastava muito dinheiro com drogas, festas e garotos de programa” e que estava preocupado com o novo relacionamento do marido com “um uruguaio ou um paraguaio”.

Se comprovado o envolvimento de Daniel Sikkema, Alejandro responderá por homicídio doloso, quando há intenção de matar.