José Cruz/Agência Brasil Agentes da Força Nacional iniciam ações de reforço no Rio de Janeiro

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública iniciaram ações de reforço no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16). Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 300 agentes da Força Nacional e 270 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) irão atuar no patrulhamento de rodovias, auxiliando as forças de segurança locais.

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), estará no Rio junto ao secretário executivo do Ministério, Ricardo Cappelli, acompanhando a chegada dos reforços. O reforço ocorre em rodovias federais, e vem após o pedido do governador Cláudio Castro (PL), que solicitou o auxílio depois de uma investigação da Polícia Civil apontar que traficantes do complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense, receberam treinamento armado.

A avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, receberá o patrulhamento. O local onde ocorria o treinamento foi ocupado pela polícia na última semana. Nesta segunda, um suspeito de envolvimento com o tráfico, de acordo com a polícia, foi baleado.

Parte da Força Nacional chegando ao Rio, para ações planejadas com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A atuação será em áreas de competência federal e medidas derivadas do setor da Inteligência, que também está sendo ampliado. Amanhã estarei no Rio para reuniões.… pic.twitter.com/2JKrpxCiij — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 15, 2023

Nas redes sociais, o ministro Dino informou que as ações da Força Nacional foram planejadas com a Polícia Federal (PF) e a PRF. "A atuação será em áreas de competência federal e medidas derivadas do setor da Inteligência", disse.

De acordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), situações em que a Força seja empregada sem relacionar-se com atividades da inteligência devem ser realizadas sob o uso de câmeras, incluindo o Batalhão de Operações Especiais e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil.

A Força Nacional foi criada em 2004, e tem como objetivo atender necessidades emergenciais das polícias estaduais. Nos próximos dias, Cappelli terá reuniões com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e com o Ministério Público Federal (MPF-RJ), além de acompanhar as operações da Força Nacional e da PRF.