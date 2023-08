Montagem Esposa de policial civil foi presa em flagrante na sexta-feira (18)

O marido da mulher que atirou contra um advogado foi preso neste domingo (20) em Manaus. O policial civil Raimundo Nonato Machado se entregou na Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas.

O crime ocorreu em um condomínio na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. A mulher do policial atirou contra o advogado durante uma briga em que ele tentava separá-la da babá da vítima.

O juiz afirmou: "Nos autos se verifica que o agente participou diretamente do crime de tentativa de homicídio contra a vítima e sua babá, ao entregar a sua arma para a sua esposa, que não conseguiu consumar o crime, pois o seu braço foi empurrado, momento em que acionou o gatilho da arma".

O policial se submeteu a exames médicos na Delegacia Geral e, em seguida, foi encaminhado à carceragem, onde permanecerá sob custódia da Justiça.

A Polícia Civil do Amazonas declarou que não tolera má conduta por parte de seus membros e garante que investiga todas as infrações administrativas.

Relembre o caso

A confusão começou quando a babá passou perto do casal no elevador do condomínio, conforme capturado pelas câmeras de segurança. A mulher do investigador a ofendeu verbalmente e, depois, partiu para a violência física.

O advogado interveio para separar a briga entre as mulheres, momento em que o policial repassou a arma à esposa. Ela atirou, ferindo o advogado na panturrilha. O advogado foi tratado em um pronto-socorro e recebeu alta posteriormente.