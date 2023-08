Reprodução Hyara Flor no dia do casamento

A Polícia Civil da Bahia finalizou a investigação sobre a trágica morte de Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, ocorrida em julho deste ano em uma comunidade cigana em Guaratinga, sul da Bahia. Segundo as conclusões do inquérito, o disparo fatal que tirou a vida da adolescente ocorreu acidentalmente enquanto ele brincava com uma arma junto com seu cunhado de nove anos.

A 23ª Coordenadoria Regional de Polícia de Eunápolis informou que a tragédia ocorreu quando a jovem sugeriu ao cunhado que fingisse um assalto, levando ao manuseio da arma carregada e, por acidente, ao disparo fatal.

O caso foi encaminhado à Justiça após o encerramento das investigações e a conclusão do inquérito, entregue na quinta-feira (10) e anunciado pela Polícia Civil na sexta-feira (11).

O marido de Hyara, que também tem apenas 14 anos, havia sido inicialmente considerado o principal suspeito. A nova conclusão revelou que a sogra de Hyara, proprietária da arma também foi indiciada por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo, mas não teve prisão preventiva solicitada.

A investigação foi conduzida com base em laudos periciais, depoimentos e análises de evidências digitais, resultando em conclusões que respaldam a versão de um trágico acidente.

O adolescente envolvido, que estava detido no Espírito Santo, terá sua situação definida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário em relação à internação socioeducativa. A defesa espera sua liberação com base nas conclusões do inquérito, mas até o fechamento desta nota ele ainda estava sob custódia.