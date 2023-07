Divulgação/PMSP Arquivo: policiais militares de São Paulo usam câmeras nos uniformes

Do início do ano para cá, primeiros cinco meses da administração estudual do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e chegando que ao final da gestão municipal do prefeito Ricardo Nunes (MDB) , os bairros mais ricos da zona oeste de São Paulo, como Pinheiros, Perdizes e Moema, testemunharam um aumento relevante no número de ocorrências de roubos e furtos.

Pinheiros



Durante os primeiros cinco meses do ano, foram registradas 1.426 ocorrências desse tipo no distrito de Pinheiros, o maior número desde o início do histórico em 2002, representando um aumento de 4% em relação ao ano anterior. O bairro de Pinheiros também teve aumento significativo no número de chamadas policiais (52%) para atender ocorrências de furtos; isso só nos cinco primeiros meses deste ano.

Os dados foram divulgados hoje pelo jornal "Folha de S. Paulo". De acordo a reportagem, baseada nos dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), houve um aumento nos casos de roubos com uso de armas ou violência no 14º DP (Pinheiros). Desde o início do ano, 293 pessoas foram detidas por crimes patrimoniais em Pinheiros e Perdizes.

Perdizes



Outro bairro próximo, Perdizes registrou um total de 3.847 ocorrências de furto neste ano, a maior quantidade em duas décadas, representando um aumento de 11% em relação a 2022. Por outro lado, houve uma queda de 7% nos casos de roubo.



Moema

Assim como na zona oeste, áreas nobres da zona sul também testemunharam um aumento nas estatísticas criminais, como no 27º DP (Campo Belo), que abrange o bairro de Moema. O bairro registrou um aumento de 7% nos roubos e 10% nos furtos em comparação entre 2023 e 2022. Já no 96º DP, também lcoalizado em Moema, o aumento nos roubos do último ano para cá subiu 23% , passando de 732 casos para 900 ocorrências.

Além dessas regiões, os distritos policiais que abrangem áreas como Itaim Bibi, Vila Olímpia, Campo Belo e Jardins também apresentaram um crescimento significativo no número de crimes em 2023.

A reportagem do portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública que informou responder em breve aos questionamentos levantados com base nos dados divulgados.

Acesse os dados da Secretaria de Segurança Pública: