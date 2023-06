redacao@odia.com.br (IG) Arquivo: Justiça de SP deverá analisar ida de Anna Jatobá para o regime aberto

Após a decisão da Justiça em conceder progressão para o regime aberto, Anna Carolina Jatobá foi solta na noite de terça-feira (20). Ela estava presa desde 2008 pelo envolvimento na morte da sua enteada, Isabella Nardoni, de apenas cinco anos. Isabella faleceu após ser jogada de um prédio em São Paulo.

A juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, assinou a decisão que permitiu a progressão para o regime aberto. O alvará de soltura já foi cumprido e Anna Carolina Jatobá foi liberada por volta das 18h.

Ela deixou a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier, conhecida como P1, em Tremembé, onde estava cumprindo pena. A soltura ocorreu por volta das 19h45, aguardando apenas a chegada de familiares para deixar a prisão.

Desde 2017, Jatobá estava no regime semiaberto e já pôde ter saídas temporárias. No entanto, suas atividades fora do presídio eram discretas e raramente ela era vista nas ruas.

O processo de execução da pena tramita em segredo de Justiça e, portanto, há informações sobre a soltura da detenta. A defesa de Anna Carolina Jatobá não se manifestou.

