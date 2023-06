Marco Evangelista / Imprensa MG - 12.06.23 As viaturas semiblindadas foram entregues nesta segunda-feira (12)

A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu novas 53 viaturas para patrulhamento nesta segunda-feira (12). Os veículos semiblindados foram entregues na Academia da coorporação, em Belo Horizonte.

Os novos carros são Chevrolet Trailblazer LT, com tração nas quatro rodas. Eles foram adquiridos por meio de emendas parlamentares que totalizam R$ 16,5 milhões. As viaturas são destinadas a municípios próximos à divisa com outros estados.

“Essas viaturas representam um pouco dos acessórios de tecnologia em que precisamos investir”, disse o comandante-geral da polícia militar, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, que destacou a capacidade de blindagem para combate a crimes de maior violência.