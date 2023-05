Divulgação/ Polícia Civil de Minas Gerais Polícia prendeu suspeito de matar homem de 44 anos





Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (15) pela Polícia Civil de Minas Gerais por ser suspeito de assassinar um rapaz, de 44, na cidade de Bom Despacho (MG). O crime ocorreu na madrugada de hoje após uma discussão entre os dois indivíduos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com graves ferimentos de faca, tanto que o crânio acabou sendo esfacelado. As autoridades ainda identificaram queimaduras por várias partes do corpo do homem assassinato.

Os investigadores trabalham com a hipótese de que o alto grau de violência tenha ocorrido durante um ritual. Testemunhas revelaram que o suspeito bebeu o sangue do rapaz de 44 anos depois que cometeu o crime.

Logo após o crime, o jovem de 22 anos foi encontrado pela polícia na casa da irmã, que fica na mesma cidade. Ele recebeu voz de prisão. O celular da vítima estava com o suspeito e foi apreendido pelos investigadores.

Após os PM’s conversarem com o acusado, eles foram até a casa da mãe dele e encontraram roupas sujas de sangue e a faca que pode ter sido utilizada para matar a vítima.

Delegado explica o caso

O delegado Rodrigo Noronha, responsável por investigar o episódio, revelou para a imprensa que o jovem de 22 anos tentou matar a vítima em outro momento com o uso de uma foice. Só que o caso não foi comunicado para a polícia.

“Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Bom Despacho, onde foi autuado por homicídio triplamente qualificado e encaminhado ao sistema prisional”, declarou a polícia em comunicado.

As investigações seguirão e o acusado terá que ficar à disposição da Justiça.





