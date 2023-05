Reprodução Câmera de segurança registra agressão de policial a comerciante

Um suposto policial militar do Distrito Federal agrediu, algemou e torturou um dono de bar nesta sexta-feira (12) em Formosa, Goiás . O motivo da agressão seria o volume alto de um som que tocava em outro estabelecimento comercial.

As câmeras de segurança do local comprovaram registraram as agressões do agente. Durante as agressões, o policial utilizou spray de pimenta contra o dono do comércio e o agrediu com socos e choques .

Segundo informações iniciais, o militar ficou incomodado com o barulho do som, que supostamente estava sendo reproduzido no estabelecimento, e confrontou o proprietário.

A Polícia Militar do Distrito Federal ainda não se manifestou sobre o caso.

