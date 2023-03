Divulgação/Câmeras de segurança - 01.03.2023 Homem é filmado batendo em mulher em academia de Goiânia, em Goiás

Um policial militar , de 27 anos, foi flagrado agredindo uma jovem, de 18 anos, após um desentendimento em uma academia na cidade de Goiânia , capital do estado de Goiás, nesta terça-feira (28). Câmeras de segurança do local registraram o momento da agressão. Assista:

Policial militar agride mulher com soco no rosto em academia de Goiânia



🎥Divulgação/Câmeras de segurança pic.twitter.com/zkEGrakY1h — iG Último Segundo (@ultimosegundo) March 1, 2023

Nas imagens, é possível ver que a jovem vai até os amigos e começa a falar algo. Logo depois, o PM se aproxima e eles começam a discutir, em dado momento, a ela empurra o homem e ele a agride com um soco no rosto.

O vídeo ainda mostra, que, quando o policial agride a mulher, outras pessoas tentam intervir. No entanto, o policial parte para cima de uma delas.

Leia também Greta Thunberg é detida pela polícia após protestos na Noruega

À policia, a vítima afirmou que o agressor começou a encará-la após a esposa dele ter pedido para usar um aparelho em que ela estava descansando entre um exercício e outro. Ainda segundo a jovem, ela estava no celular enquanto estava no aparelho e o PM não teria gostado. A briga começou quando ela quando ela foi comentar o caso com os amigos após se sentir ameaçada pela situação. Logo depois, ela foi agredida.

A Polícia Militar afirmou que, "ao tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis".

Já a academia Bluefit apontou que não compactua com qualquer tipo de agressão e que o homem não faz mais parte do quadro de alunos da academia.

"A Bluefit não compactua com nenhuma atitude de agressão, repudiamos todo e qualquer tipo de violência. A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia", afirmou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.