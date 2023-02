Divulgação Polícia Civil Polícia Civil





Uma idosa, de 84 anos, morreu em Terenos (MT) e a polícia investiga o motivo da morte. De acordo com o boletim de ocorrência, diversos objetos de valor da vítima sumiram. Familiares contaram para as autoridades que a senhora sofreu um ataque cardíaco depois que encontrou um ladrão na sua casa.

A idosa morava sozinha porque tinha uma excelente saúde e não demonstrava qualquer problema psicológico. No entanto, no domingo (19), a filha tentou falar com ela, mas não conseguiu. Preocupada, a herdeira pediu para uma vizinha verificar se a mãe estava bem.

A mulher foi até o imóvel e viu o portão aberto. Ela chamou a idosa, só que ninguém respondeu. Receosa, a vizinha entrou na casa e foi até o quarto, encontrando a vítima morta. Foi nesse momento que familiares e policiais foram chamados para atender a ocorrência.

O que desapareceu?

Os filhos foram até o imóvel para ver a mãe e perceberam que um celular, uma caixa de som, a chave da casa, o botijão de gás e alimentos foram furtados.

Os familiares acreditam que um bandido invadiu pela janela a residência durante a noite, assustou a idosa e causou uma parada cardiorrespiratória. A polícia investiga o caso para esclarecer o motivo da morte.





