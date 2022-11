REPRODUÇÃO/TWITER Policial pula de helicóptero para capturar suspeito em Fortaleza





Um policial pulou de um helicóptero em movimento para capturar um adolescente de 17 anos. A cena ocorreu ontem, em Fortaleza, e foi flagrada por câmeras de monitoramento.

É possível observar o momento em que o agente se joga para o mar e o adolescente tenta fugir. A SSPD (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará afirma que o menor teria cometido um ato infracional análogo a roubo contra duas jovens.

O suspeito foi localizado dentro do mar. Ele nadava contra a costa quando o policial militar que estava na aeronave o avistou e pulou para realizar a apreensão do suspeito.

Até parece cena de algum filme do Tom Cruise ou Liam Neeson, mas não é. Um policial pulou de um helicóptero, durante voo, no mar para capturar um suspeito de furto. O episódio aconteceu no bairro Mucuripe em Fortaleza. pic.twitter.com/QeE7IIb4m1 — O Tempo (@otempo) November 7, 2022

Diante da situação, os policiais acionaram uma aeronave da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas) e ajuda do CPRaio (Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas) e o BPTur (Batalhão de Policiamento Turístico).

O suspeito foi encaminhado à DCA (Delegacia da Criança e do Adolescente). A polícia segue com as investigações para localizar um segundo participante da infração.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.