Reprodução Diana e Slavko estavam foragidos e foram presos na Região dos Lagos

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira,16, a falsa vidente Diana Rosa Stanesco e seu pai, Slavko Vuletic, em Saquarema, Região dos Lagos. Eles eram os únicos que estavam foragidos da operação "Sol Poente" que desarticulou uma quadrilha acusada de extorquir uma idosa, de 82 anos, em cerca de R$ 725 milhões.

A ação da prisão deles faz parte de um desdobramento da operação 'Sol Poente', que prendeu a filha da vítima, duas videntes e o filho de uma delas.

Segundo as investigações, Diana foi a primeira pessoa a abordar a vítima no golpe. Ela se apresentou como vidente e disse que a filha da idosa teria um "mal incurável". Foi ela quem iniciou o golpe orquestrado para extorquir a idosa. Já Slavko Vuletic, identificado como pai de Diana e padrasto de Rosa, teria recebido em sua conta a quantia de R$ 37 mil da vítima. O pagamento foi feito em uma dessas chantagens psicológicas praticadas contra a viúva.

