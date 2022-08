Reprodução Polícia do Amazonas investiga a esteticista conhecida como Danny Bronze por usar crianças de biquíni em anúncio de bronzeamento

Uma esteticista de Manaus, no Amazonas, utilizou imagens de crianças de biquíni para divulgar, em suas redes sociais, seu trabalho de bronzeamento artificial. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) do estado informou que a profissional foi notificada “a comparecer na unidade especializada, para fins de esclarecimentos” e “apuração dos fatos”.

Após a repercussão do caso, a profissional, conhecida como Danny Bronze, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual se defende das acusações.

"Só para esclarecer a foto que está rolando no story e no meu feed, inclusive no meu feed eu até apaguei, sem a mãe das minhas sobrinhas saber. Mas, enfim, se você acha que é certo ou que não é certo, fique na sua. Não faz comentário nas minhas fotos, tá certo? Se tu gosta ou não gosta, o problema é seu, não é meu. Se eu coloquei é porque eu gostei. Cada um tem seu jeito de criar e fazer o que quer no seu Instagram", disse a esteticista em sua conta no Instagram.

As registros circularam pelas redes sociais após uma blogueira local denunciar a publicação. Em seguida, a esteticista fechou a conta no Instagram, na qual tinha 12,7 mil seguidores e usava para divulgar seus trabalhos.

"A gente vai investigar, sobretudo, a intenção dessa publicação, dessa divulgação. Se era para atrair clientes para o estúdio ou se era para expor mesmo aquelas crianças. A responsável legal pelas crianças também deve trazê-las para que elas possam passar por uma entrevista para que a gente possa saber a real intenção do que foi realizado nesse estúdio", disse a delegada Joyce Coelho, da Depca, responsável pelas investigações.

