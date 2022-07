Reprodução: Twitter / @PCERJ Polícia apreendeu drogas, uma granada, seis pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas

Um tiroteio na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos seis mortos na manhã desta terça-feira (12). As mortes foram decorrentes de um confronto entre policiais e um grupo de homens supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Ainda não há informações sobre as vítimas.

Nas redes sociais, circula um vídeo de um homem ferido caído no chão. Do alto de uma janela, uma mulher diz, com voz de choro: "Gente, mataram o menino. Não querem deixar socorrer o menino". Ao fundo, é possível ouvir o barulho de um helicóptero, que sobrevoava o local.





Segundo a PCRJ (Polícia Civil do Rio de Janeiro), policiais civis do Esquadrão Antibomba passavam pela Avenida Dom Hélder Câmara, a caminho da CIDPOL (Cidade da Polícia), quando foram atacados por criminosos e tiveram que solicitar reforço. Homens da CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) foram ao local e, a partir daí, houve intenso confronto. Os feridos chegaram a ser levantados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Manguinhos, mas não resistiram aos ferimentos.

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos em flagrante: Carlos Alberto de Carvalho Cesário, conhecido como "Neguinho", de 23 anos; e Vitor Marques de Oliveira, de 30 anos. De acordo com a PCRJ, Carlos Alberto portava uma grande quantidade de drogas e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo majorado — quando o crime acontece mediante violação ou grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, por exemplo. Vitor também carregava consigo uma grande quantidade de entorpecentes. Entre as drogas apreendidas pela polícia, estão crack, cocaína e maconha.

A Polícia Civil também apreendeu uma granada, seis pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas camufladas.

