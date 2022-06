Reprodução Agência da Caixa Econômica foi alvo de bandidos em Itajubá

Assaltantes fortemente armados atacaram uma agência da Caixa, na noite dessa quarta-feira, em Itajubá (MG). Segundo o site G1 confirmou com a prefeitura local e a PM, cinco pessoas ficaram feridas - um morador que passava pelo local e quatro policiais.

O bando de criminosos não teria conseguido abrir o cofre da agência, mas atacaram o quartel da PM e ainda atearam fogo a veículos. Nas redes sociais, moradores repercutiram o caso.

Vídeo mostra como ficou a Caixa Econômica Federal de Itajubá após assalto na noite desta quarta-feira (22). Reprodução Redes Sociais. #Itajubá #g1SuldeMinas pic.twitter.com/0V0Km1PeKM — Lucas Soares (@Daemonlucas) June 23, 2022

Simplesmente assalto a banco em Itajubá. Os caras tão atirando pela cidade de fuzil e com bomba pic.twitter.com/XkqRVVGXSg — Lana (@alanag_a) June 23, 2022

Assalto em Itajubá MG, na rua da minha casa!Horrível! pic.twitter.com/lWWFdQTwwh — Alexandra Mendes😎👉👉🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexandra121723) June 23, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.