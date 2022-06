Divulgação PF - 09.06.2022 PF combate desvio de produtos controlados





A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9), a operação Controle Químico , no combatea a uma organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no estado de Goiás .

As investigações constataram que uma empresa de fachada era responsável por adquir produtos químicos controlados pelo governo, para depois repassar aos narcotraficantes.

Insumos como fenacetina, cafeína, lidocaína, benzocaína e ácido bórico, que tem a comercialização no Brasil fiscalizada pela Polícia Federal, eram vendidos a narcotraficantes e utilizados no “batismo de cocaína”. Um processo comum onde produtos químicos são adicionados à cocaína pura para aumentar o volume e maximizar o lucro do crime organizado.

A empresa fiscalizada adquiriu mais de 17 toneladas de produtos químicos destinado ao tráfico de drogas em apenas um ano de atividade. O que chamou a atenção dos investigadores é que nem mesmo os cinco maiores laboratórios farmacêuticos do país realizam aquisições desse porte em um período tão curto.

Além dos responsáveis pelo desvio de produtos químicos, a Polícia Federal também identificou os indivíduos que realizavam a lavagem de capitais do grupo criminoso, bem como os receptores desses insumos. No total, foram indiadas 14 pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ato todo 70 policiais federais cumprem 31 mandados judiciais sendo 14 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, na capital Goiânia e nas cidades de Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Acreúna, além de Rio Maria e São Félix do Xingu no estado do Pará.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.