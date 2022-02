Reprodução/ Metrópoles Rebelião na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador





Cinco detentos morreram após uma rebelião na tarde de domingo (20) em um presídio de Salvador. O motim aconteceu na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.



O número de mortos foi confirmado ao iG pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) da Bahia . Segundo a pasta, outros 17 detentos estão feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Nenhum agente penitenciário ou servidor do presídio foi atingido.



De acordo com o portal Bahia Notícias, a rebelião foi motivada por uma briga entre facções rivais e um grupo de detentos aproveitou o momento para tentar fugir. Mas a Seap aponta que ninguém conseguiu deixar o complexo e diz que as causas da rebelião ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Questionada pelo iG sobre como a segurança foi reforçada para evitar novas rebeliões, a assessoria de comunicação da pasta disse que as medidas são sempre as mesmas, mas ponderou que o sistema carcerário está se deteriorando. Posteriormente, em nota, a pasta acrescentou que agrega "esforços de todas as vertentes da segurança pública para fortalecer ainda mais a população carcerária e os seus colaboradores e agentes em geral".

Dados oficiais indicam que há 1.116 internos no presídio Lemos Brito, um excedente de 345 pessoas acima da capacidade do local.