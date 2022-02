Divulgação Homem é preso por matar amante grávida e jogar corpo em Rio

Um homem, de 57 anos, foi preso nesta segunda-feira acusado de matar a amante e jogar o corpo no Rio Paraíba do Sul. A vítima, que já tinha sido casada com o criminoso condenado, estava grávida e isso motivou o crime, já que ele havia constituído uma nova família.

O crime aconteceu em 2004. Na ocasião, o homem asfixiou a mulher dele e jogou o corpo no rio. Ele foi localizado por agentes da 93ª DP (Volta Redonda) em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.



De acordo com as investigações, a motivação do crime seria a gravidez da mulher, uma vez que poderia impactar na atual relação do criminoso. Contra ele foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi condenado, em 2012, a aproximadamente 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, aborto e ocultação de cadáver.