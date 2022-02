Divulgação Foram apreendidos 177 pinos de cocaína, 76 trouxinhas de maconha e um tablete de maconha

Um dia antes de completar 19 anos, um jovem foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (4) no município de Resende, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no bairro Jardim Aliança.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia e ficaram observando a movimentação em uma casa abandonada, quando abordaram o suspeito na saída do local.

Com ele foram encontrados alguns entorpecentes. Quando realizaram buscas no imóvel, foram apreendidos 177 pinos de cocaína, 76 trouxinhas de maconha, um tablete de maconha, um pacote com maconha, 9 frascos de loló e uma faca.



O jovem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação.