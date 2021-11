Reprodução Comando Vermelho rouba R$ 13 mil da mãe de administrador no Distrito Federal

Membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) - que atualmente encontram-se presos em penitenciárias de São Paulo e Goiás - dispararam mensagens por meio do aplicativo WhatsApp se passando por familiares de possíveis vítimas de golpes financeiros. A mãe do administrator Gustavo Almeida Aires, de 60 anos, perdeu R$ 13 mil. As informações são do portal Metrópoles.

Após os inícios das investigações, foram identificados três suspeitos - já indiciados por crime de estelionato - que se utilizaram de um número de telefone aleatório com uma foto da filha da vítima no aplicativo. Os ladrões chamaram a idosa no WhatsApp e pediram transferências via PIX para a senhora.

Em 10 de julho, os membros da facção realizaram o primeiro contato com a idosa. A mãe de Gustavo transferiu R$ 9.998,22 via transferência bancária na crença de que o dinheiro iria para a filha - mas o dinheiro caiu na conta dos criminosos. No dia seguinte, um novo pedido para a senhora conseguiu mais R$ 3 mil.





A vítima desconfiou e enviou um comprovante dos R$ 13 mil para a filha em seu número verdadeiro de WhatsApp. Gustavo Aires expica que sua mãe "é muito ativa em redes sociais e utiliza o WhatsApp com desenvoltura. Quando esses golpes ocorreram ela estava resolvendo uma série de problemas familiares e foi pega de surpresa".