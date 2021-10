Reprodução/PCGO Vários locais da casa estavam com manchas de sangue

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante sob suspeita de espancar o próprio pai, de 55 anos, até a morte. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a polícia, os dois estavam brigando quando o filho trancou a mãe e os irmãos no lado de fora da casa. Em um possível momento de surto, o jovem de 21 anos agrediu o pai com socos e estrangulamento.

A briga aconteceu na sala de jantar da casa. A avó do rapaz estava acadama no quarto ao lado e, segundo a polícia, ficou em estado de choque após o ocorrido. A vítima era seu filho.

O irmão do suspeito foi responsável por acionar a política no início da manhã, quando encontrou o pai morto e manhcas de sangue pela casa. Familiares do jovem relataram que ele sofre de transtornos mentais e problemas com álcool. Ele também faz uso de remédios controlados.

Preso em flagrante, o suspeito foi encaminhado para o presídio da cidade e deve passar por audiência de custódia.