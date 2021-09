Reprodução/redes sociais Alberto César Romano Júnior, 33 anos, desapareceu após sair do Shopping Barra World na última sexta-feira (24)

O empresário Alberto César Romano Júnior, de 33 anos , estava a caminho de uma reunião de negócios quando desapareceu no fim da tarde do última sexta-feira (24), após cortar o cabelo em uma barbearia no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o pai dele, Alberto César, o filho tem muitos amigos, é considerado um rapaz tranquilo e não possuí desafetos.

A família, então, busca respostas sobre o que pode ter acontecido com Alberto Júnior, já que o seu carro foi localizado por militares do 27º BPM (Santa Cruz), no início da tarde deste domingo na Estrada Santa Eugênia, em Paciência, a cerca de 28 km de distância do último lugar onde ele foi visto.

Quando receberam a notícia da localização do veículo, um Honda Civic, cor prata, os policiais contaram à família que o carro não tinha sinais de roubo e estava trancado na beira da estrada. Também foi constatado que nada foi levado do veículo.

"Nós somos uma família muito tranquila e isso está nos abalando muito. Só queremos saber o que aconteceu com ele, algum sinal de que ele esteja bem. Eu não sei nem explicar como é essa sensação", desabafou o pai.

Alberto diz ainda que vive dias angustiantes sem receber notícias do filho. Ele lembra que horas antes de desaparecer, Alberto Júnior almoçou com o irmão, disse que iria cortar o cabelo, como fazia todas as sextas-feiras, e de lá seguiria para uma reunião, mas não contou o local desse encontro e nem com quem seria. Ele estava envolvido em um empreendimento de distribuição de bebidas.

A família também não tem parentes ou conhecidos pela região onde o carro do rapaz foi encontrado. "Ele cresceu em Realengo, nos mudamos para a Barra da Tijuca há 13 anos. Ele ia até Realengo visitar alguns amigos de infância, mas nada rotineiro", diz Alberto.





No dia do desaparecimento, Alberto usava uma camiseta branca, calça jeans e tênis de cor preta. Quem tiver qualquer informação sobre a localização do empresário pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais: WhatsApp ou Telegram Portal dos Desaparecidos (21) 98849-6099; pelo Facebook/(inbox) no endereço: https://www.facebook.com/desaparecidosdd.org/; pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177; ou pelo aplicativo para celular Disque Denúncia RJ.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que está responsável pelas investigações.