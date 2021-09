Reprodução/TV Anhanguera/Polícia Civil de Goiás Enzo Jacomini, Jeferson Rodrigues e Raíssa Borges foram presos suspeitos de matar amiga

Três jovem suspeitos de matar Ariane Bárbara Laureano de Oliveria, que tinha 18 anos, foram presos pela Polícia Civil em Goiás. Ariane foi morta no dia 24 de agosto e ficou desaparecida durante seis dias até ser encontrada já sem vida.

O delegado Marcos Gomes, responsável pela investigação do crime, informou que a jovem foi morta porque um dos suspeitos desejava saber se era psicopata ou não. Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos, Raíssa Nunes Borges, de 19, e Enzo Jacomini Carneiro Matos, de 18, foram presos nesta quarta-feira (20).

Segundo depoimentos dos suspeitos, dois deles se indentificavam como satanistas. De acordo com o delegado, a escolha de matar Ariane não foi pensada e poderia ter acontecido com qualquer outro jovem.

Antes de desaparecer, Ariane tinha enviado um áudio para a família avisando que sairia para comer com algumas amigas. Após cometer o assassinato, o trio abandonou o corpo da jovem em uma mata no Setor Jaó, na capital do estado.

Os suspeitos são acusado de asfixiar, esfaquear e ocultar o corpo de Ariane. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.