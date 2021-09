Reprodução Homem foi baleado na cabeça

Um homem levou um tiro na cabeça ao tentar separar uma briga de casal em Ponta Grossa, no Paraná , nessa terça-feira (14). A vítima foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a Polícia Militar, a situação ocorreu por volta das 8h em um estabelecimento no centro do município. Os policiais foram acionados após receberem denúncias de que uma pessoa teria levado tiros ao tentar apartar uma briga, informou o portal Banda B . Depois de cometer o crime, o suspeito teria fugido do local.

O carro do homem, no entanto, foi localizado com duas armas de fogo, que foram apreendidas. O suspeito foi detido pelas forças de segurança da cidade.