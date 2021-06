Reproducao / Tv Anhanguera Vítima queria deixar a janela do ônibus aberta

Na madrugada desta quarta-feira (30), uma mulher foi esfaqueada em um ônibus de Goiânia (GO) após discutir com uma passageira por causa de uma janela aberta. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas a responsável pelo crime fugiu do local. As informações são do G1 .

Reproducao / Tv Anhanguera Responsável pelo crime fugiu do local





A discussão ocorreu por volta das 5h40. A vítima queria que a janela ficasse aberta, enquanto a agressora pedia que ela fosse fechada, informou a Redemob, consórcio que administra as linhas de ônibus.

A agressora, então, pegou uma faca e atacou a mulher no rosto e na nuca. Depois, ela desceu do ônibus próximo a um shopping.



"Nossa equipe de terminais acionou o Corpo de Bombeiros que encaminhou a vítima ao Cais Novo Horizonte", disse a empresa ao G1 . De acordo com a Redemob, os policiais do Batalhão de Terminais estão fazendo buscas pela agressora.